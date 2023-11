Bassett Furniture Industries Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Dividende eines Unternehmens im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs wird als Dividendenrendite ausgedrückt. Diese Kennzahl unterliegt täglichen Schwankungen und zeigt somit eine dynamische Veränderung. Aktuell liegt die Dividendenrendite von Bassett Furniture Industries bei 4,73 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche ergibt sich eine Differenz von -599,79 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Bassett Furniture Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,86 auf, was 58 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 61,56. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Bei weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz wird die langfristige Kommunikation im Netz als Maßstab genommen. In diesem Bereich zeigt die Aktie von Bassett Furniture Industries eine übliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Gesamteinstufung "Neutral".

Der Aktienkurs von Bassett Furniture Industries verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,28 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 30,4 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -42,68 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,54 Prozent aufwies, lag Bassett Furniture Industries 15,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.