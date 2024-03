Bassett Furniture Industries Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Bassett Furniture Industries-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter eine Dividendenrendite von 4,69 % auf, was 1,21 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 69, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,08, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Bassett Furniture Industries-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,59 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,91 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (15,46 USD) führt zu einer ähnlichen Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, was zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Bassett Furniture Industries-Aktie basierend auf Dividende, Relative Strength Index, technischer Analyse und Anleger-Stimmung.