Bassett Furniture Industries Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Aktienkurs von Bassett Furniture Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,27 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche durchschnittlich um -5,69 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -10,58 Prozent für Bassett Furniture Industries entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Bassett Furniture Industries 7,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bassett Furniture Industries-Aktie beträgt aktuell 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass Bassett Furniture Industries auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 52,6), was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Bassett Furniture Industries für die Diskussionsintensität eine Einschätzung von "Gut", da eine erhöhte Aktivität im Netz festgestellt wurde. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Bassett Furniture Industries daher als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Bassett Furniture Industries-Aktie derzeit bei 15,45 USD verzeichnet, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 15,36 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -0,58 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der GD50 derzeit bei 15,84 USD liegt, was einer Differenz von -3,03 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher ebenfalls "Neutral".