Bass Strait Oil Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Bass Oil-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,1 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,079 AUD liegt, was einer Abweichung von -21 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,09 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-12,22 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Bass Oil in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, da hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bass Oil liegt bei 52, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.