Basler Kantonalbank Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Twelve Seas Investment Company II":

Die Basler Kantonalbank-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,29 bewertet, was 66 Prozent höher ist als der Durchschnitt der Handelsbanken-Branche (10,45). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" gemäß der fundamentalen Analyse.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie der Basler Kantonalbank eine Performance von 8,85 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 7,1 Prozent, was eine Outperformance von +1,75 Prozent für die Basler Kantonalbank bedeutet. Im Finanzsektor lag die mittlere Rendite bei 7,72 Prozent, wobei die Basler Kantonalbank um 1,13 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser vergleichbaren Renditen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Weiterhin zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass die Basler Kantonalbank-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 61,54 Punkten und der RSI25 bei 50,82 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs (64 CHF) nur geringfügig über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (63,63 CHF) liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (63,78 CHF) nahe dem gleitenden Durchschnitt (Abweichung von +0,34 Prozent). Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Basler Kantonalbank-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Basler Kantonalbank-Aktie auf Grundlage der fundamentalen, Branchenvergleichs-, RSI- und technischen Analyse.