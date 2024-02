Basler Kantonalbank Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Basler Kantonalbank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von +5,33 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses verzeichnet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +3,62 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Basler Kantonalbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,37 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet jedoch eine Underperformance von -2,4 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche. Im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor lag die Rendite 0,71 Prozent unter dem Durchschnitt. Infolgedessen wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Basler Kantonalbank-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Basler Kantonalbank als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 17,95, was einem Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,64 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.