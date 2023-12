Basler Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Basler ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben in den letzten vier Wochen weitgehend unverändert.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Basler-Aktie von 10,74 EUR um -32,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (15,84 EUR) abweicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auf der kürzeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs mit 9,17 EUR jedoch über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Basler eine Dividendenrendite von 1,48 Prozent auf, was 1,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.