Basler Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Basler ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten dabei vor allem positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führte.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 10,9 EUR um +19,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich eine Distanz von -31,53 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung für die charttechnische Situation führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Informationstechnologie" ergibt sich eine Rendite von -66,7 Prozent im letzten Jahr, was 67,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt bei -8,66 Prozent, wobei Basler aktuell 58,04 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Basler bei 61, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,38 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.