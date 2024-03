Basler Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Der Relative Strength Index (RSI) der Basler AG liegt bei 51,16 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet dagegen auf eine überverkaufte Situation hin und erhält die Bewertung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Basler AG als "Neutral" basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielte die Basler AG in den letzten 12 Monaten eine Performance von -54,94 Prozent, was einer Underperformance von -55,01 Prozent entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 11,99 Prozent, und die Basler AG erreichte eine Unterperformance von 66,93 Prozent im Vergleich dazu. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. Es wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Basler AG (12,3 EUR) auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (11,8 EUR) liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich jedoch ein Kurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis überverkaufte Situation für die Basler AG basierend auf dem RSI und der technischen Analyse. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Bewertung, während die Anleger-Stimmung neutral bleibt.