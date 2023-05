Basler-Aktie: So sollten Anleger sich jetzt verhalten

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Was sich schon angedeutet hatte, wurde jetzt in den neuen Quartalszahlen bestätigt. Die Basler-Aktie reagiert dennoch positiv und verbessert sich seit der Veröffentlichung um rund +6% auf aktuell 20,50 €. Dass ein Rückgang ausgeblieben ist, lag an den schlechten Erwartungen. Interessant ist jetzt, wie es mit der Kursentwicklung ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.