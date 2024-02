Basler Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Basler-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 13,04 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 10,12 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von -22,39 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,25 EUR wird analysiert, was einem ähnlichen Schlusskurs von -1,27 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Basler derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 1,69 Prozentpunkte (1,4 % gegenüber 3,09 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Basler liegt derzeit bei 61, was bedeutet, dass die Börse 61,76 Euro für jeden Euro Gewinn von Basler zahlt. Dies ist 11 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 55. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Basler in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.