Basler Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die deutsche Aktiengesellschaft Basler hat kürzlich eine Dividendenpolitik eingeführt, die von den Analysten als "Schlecht" bewertet wurde. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 1, und dies bedeutet eine negative Differenz von -1,78 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Basler als unterbewertet gilt, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 61,76 insgesamt 19 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 76,09 beträgt. Basler erhält daher eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse ergibt eine gemischte Bewertung. Der längere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt eine "Neutral"-Bewertung, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Basler auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.