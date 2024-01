Basler Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Basler ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit einen Wert von 73,04 aufweist, was auf eine Überbewertung hinweist. Auf der Basis des RSI25 ergibt sich jedoch ein Wert von 44, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt fällt die Bewertung des RSI somit negativ aus.

Auch die Betrachtung des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ein negatives Bild. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine schlechte Entwicklung hin, wobei die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,58 Prozent erzielt hat, was deutlich unter dem Branchen- und Sektordurchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für Basler, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch aus technischer Sicht und im Branchenvergleich.