Basler Aktie: Ist der Tiefpunkt schon erreicht worden?

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Die Basler Aktiengesellschaft befindet sich momentan gemäß dem Gleitenden Durchschnittskurs in einem Abwärtstrend. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,55, was bedeutet, dass der Kurs (27,20 EUR) um -7,96 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Vergleicht man den Kursverlauf der letzten 50 Tage mit dem gleitenden Durchschnittskurs (GD50), welcher bei 32,08 liegt, ergibt sich eine Abweichung von -15.2 Prozent. Diese Entwicklung kennzeichnet die Aktie als “Schlecht”-Wert in diesem Zeitraum.

Basler Aktien: Eine Analyse der Dividende lohnt sich

Basler Aktiengesellschaft-Aktie erhält für ihre Dividendenpolitik eine Bewertung von “schlecht” aufgrund einer vergleichsweise niedrigen Dividendenrendite von 0,76 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau. Dies entspricht einem Unterschied von -135,53 Prozent zum Branchendurchschnitt...