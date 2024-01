Basilea Pharmaceutica Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Basilea Pharmaceutica hat im letzten Jahr eine Rendite von -29,3 Prozent erzielt, was 32,21 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,91 Prozent für Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt. Im Bereich Biotechnologie beträgt die mittlere jährliche Rendite 2,98 Prozent, und die Aktie von Basilea Pharmaceutica liegt aktuell 32,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Basilea Pharmaceutica als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,38 liegt, während das Branchen-KGV bei 58,78 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Was die Dividende betrifft, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie ein geringerer Ertrag in Höhe von 2,27 Prozentpunkten erzielt werden. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Basilea Pharmaceutica aufgrund der genannten Kriterien insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".