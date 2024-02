Basilea Pharmaceutica Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Stimmung und das Interesse an der Basilea Pharmaceutica-Aktie haben in den letzten Wochen in den sozialen Medien deutlich abgenommen. Dies spiegelt sich in negativen Kommentaren und einem gesunkenen Stimmungsbarometer wider. Aus diesem Grund hat die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung verliehen. Die geringe Frequenz der Diskussionen und das geringe Interesse der Anleger deuten darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht im Fokus steht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Basilea Pharmaceutica liegt bei 73,02, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 40,57 CHF lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 32,45 CHF, was einem Unterschied von -20,01 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 34,58 CHF unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,16 Prozent Abweichung). Daher erhält die Basilea Pharmaceutica-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 7,38, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.