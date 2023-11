Basilea Pharmaceutica Aktie: Ruhig bleiben!

Basilea Pharmaceutica wird als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 8 liegt, während das Branchen-KGV bei 66,51 liegt. Der Aktienkurs des Unternehmens ist in den letzten 12 Monaten um -2,18 Prozent gefallen, während vergleichbare Aktien aus der Branche um durchschnittlich 8,42 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor liegt Basilea Pharmaceutica mit einer Rendite von 5,29 Prozent um 7,48 Prozent zurück. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Aktienkursleistung. Basilea Pharmaceutica schüttet keine Dividenden aus, was zu einer niedrigeren Rendite im Vergleich zur Branche führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 76,92, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 76 und bestätigt die überkaufte Lage. Insgesamt wird Basilea Pharmaceutica in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

