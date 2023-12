Basf Adr Aktie: Der nächste große Wurf!

Basf-Aktie unterperformt im Branchenvergleich

Der Aktienkurs von Basf verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,29 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um 7,17 Prozent gestiegen sind, unterperformte Basf um -5,88 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit 7,17 Prozent über der von Basf, was zu einer Unterperformance von 5,88 Prozent führte. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist Basf derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9 auf. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Basf nur 9,56 Euro zahlt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche 91 Prozent weniger ist. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment für Basf ist neutral, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings überwiegen die negativen Themen in den Diskussionen der letzten Tage, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Basf-Aktie auf 45,48 EUR geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 48,175 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,93 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 43,42 EUR und einem Abstand von +10,95 Prozent auf eine positive Entwicklung hin, wodurch die Gesamtbewertung auf "Gut" lautet.

