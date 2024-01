Basf Adr Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Chemiebranche. Mit einer Differenz von 2,77 Prozentpunkten (8 % gegenüber 5,24 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der BASF-Aktie bei 45,57 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 48,78 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz von +7,04 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 44,46 EUR, was einen Abstand von +9,72 Prozent zur Aktie bedeutet und auch als "Gut" bewertet wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher ebenfalls "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber BASF eingestellt waren, mit insgesamt drei positiven und 11 negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben jedoch in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält BASF von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich BASF über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Diskussionsintensität war dabei unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Außerdem zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt für BASF in diesem Punkt die Gesamteinstufung "Schlecht".

