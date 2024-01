Basf Adr Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Basf diskutiert. An drei Tagen überwogen jedoch positivere Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Weiterführende Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu der insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Basf im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,77 Prozent erzielt, was 16,32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -3,55 Prozent, und Basf liegt aktuell 16,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 8 Prozent hat Basf momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,78%. Verglichen mit Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt die Differenz +3, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Basf-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Basf-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 68,32, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 25,49, der eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

