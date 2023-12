Basf Adr Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Basf haben in letzter Zeit zu interessanten Einsichten geführt. Es zeigt sich, dass die Aktivität im Netz in Bezug auf die Aktien von Basf eher schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Basf in diesem Punkt also eine "Gut"-Einstufung.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Basf aktuell einen Wert von 9,56 auf, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Basf mit 8 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt von 5,26 Prozent in der "Chemikalien"-Branche. Dies führt zu einer Differenz von +2,75 Prozent zur Basf-Aktie und einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Basf mit einer Rendite von 1,29 Prozent mehr als 7 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,63 Prozent, wohingegen Basf mit 6,92 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Basf ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

