Basf Adr Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Basf: Aktie mit guter Dividendenrendite, niedrigem KGV und positiver technischer Analyse

Die Basf-Aktie bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 8 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,35 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit einem Wert von 9,56 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche, die mit 102,54 bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Basf-Aktie liegt bei 45,48 EUR, während der aktuelle Kurs bei 48,565 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 43,7 EUR zeigt eine Abweichung von +11,13 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie zeigen sich jedoch neutrale Einschätzungen. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein positives Bild der Basf-Aktie, die mit einer guten Dividendenrendite, niedrigem KGV und positiver technischer Analyse überzeugt.

Sollten Basf Adr Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Basf Adr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Basf Adr-Analyse.

Basf Adr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...