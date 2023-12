Basf Adr Aktie: Ist es vollbracht?

Die Aktie des Chemieunternehmens BASF weist eine hohe Dividendenrendite auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,77 Prozent beträgt sie 8 Prozent, was eine positive Bewertung seitens der Redaktion ergibt. Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs.

Die Meinungen zu BASF in den sozialen Medien sind gemischt. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu finden waren, gab es in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen. Aufgrund dieser Auswertung stuft die Redaktion die Aktie als neutral ein.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie derzeit überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von BASF liegt bei 98,5 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 71,16 eine Überkauftheit der Aktie. Aufgrund dieser Indikatoren erhält BASF schlechte Bewertungen in Bezug auf den RSI.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Diskussionen über BASF haben abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt. Dies führt zu einem weiteren schlechten Rating für BASF.

