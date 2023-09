Baseus auf der IFA Berlin 2023 mit den neuesten Produkten

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Baseus, die führende Marke für Unterhaltungselektronik, präsentiert sich auf der IFA Berlin 2023 vom 1. bis 5. September in Halle 5.2 A, Stand 116 und zeigt ihre neuesten Produkte, darunter die bei der Produkteinführung vorgestellten.Produkteinführung „Simple for More"Baseus hielt seine erste globale Produkteinführung unter dem Motto „Simple for More" am 31. August 2023 in Berlin, einen Tag vor der IFA, ab. Die Veranstaltung präsentierte die Baseus 240 W Desktop-Ladestation für die Stromversorgung eines gesamten Schreibtisch-Ökosystems, die drahtlosen Ohrhörer Baseus Eli Sport 1 für sportliche Audiophile, die Baseus Laptop-Powerbank der Blade-Serie in der Version 65 W & 140 W im schlanken Format mit 10 mm, und schließlich das weltweit erste mit Galliumnitrid(GaN)-Technologie ausgestattete Ladegerät für Elektroautos – die Baseus Nebula Series.Wer die Produkteinführung verpasst haben sollte, ist herzlich eingeladen, sich diese Produkte an Stand 5.2 A – 116 auf der IFA-Messe anzuschauen.Zubehör für das neue iPhoneBei der IFA hat Baseus ein gesamtes Lade-Ökosystem für das kommende neue iPhone-Sortiment vorbereitet, darunter ein super-kompaktes 30 W USB-C-Ladegerät, ein frei einziehbares USB-C-zu-C-Schnellladekabel und weitere Ladegeräte für die meisten Nutzungsszenarien. Weitere Details zu allen neuen Produkten finden Sie in unserer nächsten Pressemitteilung nach dem Apple-Event am 12. September.MagPro-Serie – Mal andersBaseus hat sich auf die Entwicklung von MagSafe-kompatibler Elektronik konzentriert, insbesondere auf kabellose Powerbanks, Handyständer, Auto-Handyhalterungen und -Ladegeräte sowie weitere Ladegeräte für breitere Nutzungsszenarien. Die MagPro-Produktreihe zielt darauf ab, neu zu denken, was durch die Kombination des magnetischen Mechanismus mit den neuesten kabellosen Qi2 -Schnellladeprotokollen erreicht werden kann, die Anfang dieses Jahres auf der CES 2023 präsentiert wurden. Diese Reihe ist exklusiv für Geräte, die kabelloses magnetisches Schnellladen unterstützen.Bei den oben genannten Produktreihen handelt es sich um bahnbrechende Elektronik, die der gesamten Öffentlichkeit am Stand von Baseus zugänglich ist.Ausstellung: IFADatum: 1. bis 5. September 2023Ort: Messegelände der Messe Berlin in Berlin, DeutschlandHalle Nr. 5.2 AStand Nr. 116Weitere Einzelheiten finden Sie im umfassenden Dokument zum Baseus IFA-Stand auf Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1lC1uGVWkDdgf75HxL_MNMvDU9kcAIxMZInformationen zu BaseusBaseus ist eine Unterhaltungselektronikmarke, die 2011 unter dem Motto „Simple for More" gegründet wurde, um nahtlos praktische und ästhetische Produkte für junge Tech-Enthusiasten zu entwickeln.Medienkontakt:Name: Roy LiaoTelefon: +1 (213) 512-7063E-Mail: pr@baseus.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2200021/20230831_234357.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2098707/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/baseus-auf-der-ifa-berlin-2023-mit-den-neuesten-produkten-301916357.htmlOriginal-Content von: Baseus Technology (HK) Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell