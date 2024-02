Baselode Energy Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen zu Baselode Energy wurde eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, daher wird für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Bei der technischen Analyse wurden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Baselode Energy-Aktie zeigt eine Abweichung von -8,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weist eine Abweichung von -12,5 Prozent auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Basierend auf den trendfolgenden Indikatoren wird Baselode Energy insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Baselode Energy-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 84, während der RSI auf 25-Tage Basis bei 59,78 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Baselode Energy.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Baselode Energy besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen hauptsächlich positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Baselode Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung.