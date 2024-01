Baselode Energy Aktie: Endlich geschafft?

Das Sentiment und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Bei Baselode Energy wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Baselode Energy bei 0,42 CAD festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +2,5 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baselode Energy liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 46 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Baselode Energy geführt, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Baselode Energy auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren.