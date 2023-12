Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie: Das wird nichts mehr!

Die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -0,9 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Finanzsektorbranche mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsbanken", die eine mittlere Rendite von 7,1 Prozent aufweist, liegt die Rendite der BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank mit 8 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank mit einem Wert von 13 über dem Branchendurchschnitt von 10,45, was einer Überbewertung um etwa 33 Prozent entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank mit einer Dividende von 3,97 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Handelsbanken von 4,89 %, was einer Differenz von 0,92 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung derzeit als "Neutral" eingestuft.