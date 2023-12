Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Jahresperformance von -0,9 Prozent verzeichnet, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt der "Handelsbanken"-Branche liegt. Die Rendite der Branche liegt bei 7,1 Prozent, wodurch die Bank mit 8 Prozent deutlich darunter liegt und deshalb in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der aktuelle Kurs der BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank liegt bei 856 CHF, was -3,81 Prozent unter dem GD200 (889,89 CHF) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 871,44 CHF, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank liegt derzeit bei 3,97 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,9 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank-Aktie zeigt einen Wert von 64,29 für RSI7 und 62,16 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt. Dies bedeutet, dass die Aktie als neutral eingestuft wird, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen.