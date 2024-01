Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie: Was geht denn hier ab?

Die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank wird derzeit als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,85 liegt und damit 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 10 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu erkennen waren.

Die Anleger-Stimmung bei BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen dominierten insbesondere negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage nahe dem Durchschnitt liegt, was zu einem "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs von 858 CHF weicht um -3,39 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, während er für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nur um -1,09 Prozent abweicht.

Insgesamt erhält die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für das KGV, das Sentiment und die Anleger-Stimmung sowie für die technische Analyse.