Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie: Finger weg?

Die Aktie der BaSchlechtandschaftlichen Kantonalbank wird von der fundamentalen Analyse als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 13,85 insgesamt 30 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 10,64 liegt. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investition in die Aktie von BaSchlechtandschaftlichen Kantonalbank einen geringeren Ertrag in Höhe von 1 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der BaSchlechtandschaftlichen Kantonalbank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 880,95 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 854 CHF liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -3,06 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung für die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gibt kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Insgesamt wird die Aktie der BaSchlechtandschaftlichen Kantonalbank aufgrund der fundamentalen, technischen und sentimentalen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.