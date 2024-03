Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs der BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -2,87 Prozent auf, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 7,14 Prozent, wobei die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank mit 10,01 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei der BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank aktuell 4, was eine negative Differenz von -0,79 Prozent zum Branchendurchschnitt ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank bei 873,7 CHF, während die Aktie selbst auf 842 CHF gesunken ist. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,63 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 850,64 CHF, was einer Abweichung von -1,02 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke rund um die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns ebenfalls neutral bewertet wird. Es wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.