Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie: Aus und vorbei!

Die Anlegerstimmung gegenüber der BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank bleibt neutral, so die jüngste Diskussion in den sozialen Medien. Die Kommunikation der Marktteilnehmer war weder positiv noch negativ, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen größtenteils positiv waren. Basierend auf einer Stimmungsanalyse hat die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank daher eine "Neutral"-Einschätzung erhalten. Insgesamt wurde von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.

In der technischen Analyse wird der trendfolgende Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank-Aktie liegt bei 876,91 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 836 CHF liegt, was einer Abweichung von -4,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 853,76 CHF, wobei der letzte Schlusskurs mit nur einer Abweichung von -2,08 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Zusammenfassend wird die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie der BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank als überbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 13,85 liegt insgesamt 25 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 11,06 liegt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank eine Dividendenrendite von 4,11 % aus, was 0,81 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken". Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Neutral".