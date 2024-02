Der Aktienkurs der BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor bei einer Rendite von -3,68 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,75 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank mit 10,43 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,85 liegt, was einen Abstand von 30 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,69 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank von 854 CHF mit -3,03 Prozent Entfernung vom GD200 (880,69 CHF) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 856,12 CHF, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,61 und zeigt eine ähnliche Entwicklung. Insgesamt erhält die BaSchlechtandschaftliche Kantonalbank somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.