Base Resources News: Aktie jetzt kaufen?

Base Resources in der Fundamentalbewertung Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,03 liegt Base unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 55,67 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Anleger heben den Daumen Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen… Hier weiterlesen