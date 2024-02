Base Resources Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse der Base-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,21 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,145 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -30,95 Prozent liegt, was eine Bewertung von "Schlecht" ergibt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,14 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +3,57 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen über die Base-Aktie in letzter Zeit eher gering war. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Base in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende schneidet die Base-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,38 %) mit einer Dividende von 36,36 % deutlich besser ab. Die Differenz von 29,98 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Base-Aktie liegt bei 66, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Base basierend auf dem RSI.