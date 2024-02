Base Resources Aktie: Immer mit der Ruhe

Die australische Bergbaufirma Base weist derzeit eine Dividendenrendite von 36,36 % auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 6,38 % liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Base unterschiedliche Bewertungen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -30,95 %, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen weist nur eine geringfügige Abweichung von +3,57 % auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Base auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Base ist insgesamt neutral, wobei in den Diskussionsforen und sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Base-Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".