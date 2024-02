Base Resources Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Base-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, mit vereinzelten positiven und negativen Themen. Aktuell zeigt sich jedoch eine vermehrte positive Stimmung unter den Anlegern, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Base-Aktie liegt bei 90, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 77 eine überkaufte Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Base-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält die Base-Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite von 36,36 Prozent über dem Mittelwert liegt.

Insgesamt ergibt sich für die Base-Aktie eine gemischte Bewertung, mit positiven Aspekten in Bezug auf die Dividendenpolitik, aber eher negativen Bewertungen in Bezug auf den RSI und die technische Analyse.