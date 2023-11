Basanite Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Basanite-Aktie wurde ein RSI-Wert von 90,91 ermittelt, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 72, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hindeutet und somit auch als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Basanite-Aktie somit eine Gesamtbewertung "Schlecht" im Hinblick auf den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, sowohl über den gesamten analysierten Zeitraum als auch in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Basanite-Aktie bei 0,04 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,018 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -55 Prozent und somit zu einer Gesamtbewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,03 USD, was zu einem Abstand von -40 Prozent führt und somit ebenfalls eine Bewertung "Schlecht" ergibt.

In Bezug auf die Dividende weist die Basanite-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8246.84%. Dies führt zu einer Differenz von -8246 und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.