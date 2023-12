Basanite Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In der Analyse der Aktienkommunikation im Internet zeigte Basanite interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Basanite mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Basanite liegt bei 27,27, was als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 67 und wird als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Basanite-Aktie sowohl deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch unter dem der letzten 50 Handelstage liegt. Daher wird die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem schlechten Rating versehen.