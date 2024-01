Basanite Aktie: Bloß aufpassen!

Basanite: Aktienanalyse und Bewertung

Basanite weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 8287,16 Prozent liegt. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Basanite. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Häufigkeit der Beiträge zu Basanite zeigt, dass das Unternehmen in etwa gleichem Maße diskutiert wurde wie normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Basanite gesprochen wurde. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments. Auch in den vergangenen Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Basanite-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 USD liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,014 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf langfristiger Basis. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 0,02 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt.

Insgesamt erhält die Basanite-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenrendite und die technische Analyse, sowie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und einen "Gut"-Rating basierend auf dem Anleger-Sentiment.