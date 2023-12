Baru Gold Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

Die technische Analyse der Baru Gold ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs mittlerweile bei 0,04 CAD liegt, während der Aktienkurs bei 0,03 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -25 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,03 CAD, was einen neutralen Stand darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Baru Gold von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führten zu einer neutralen Anleger-Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 66,67 als neutral bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Baru Gold führt.