Barsele Minerals Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Barsele Minerals wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Barsele Minerals eine Performance von -68,09 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,42 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -47,66 Prozent für Barsele Minerals führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von -20,42 Prozent schlecht ab. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Barsele Minerals liegt bei 69,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit einem Wert von 64 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit zeigt auch der RSI eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Barsele Minerals-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Somit wird die Barsele Minerals-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.