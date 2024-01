Barry Callebaut Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Barry Callebaut-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1619,79 CHF lag, während der aktuelle Kurs bei 1329 CHF liegt, was einer Abweichung von -17,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 1424,32 CHF liegt mit einem aktuellen Kurs von 1329 CHF um -6,69 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Barry Callebaut mit -21,24 Prozent mehr als 44 Prozent darunter. Die Nahrungsmittelbranche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,49 Prozent. Auch hier liegt Barry Callebaut mit 23,73 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Mit einer Dividende von 2 % ist Barry Callebaut im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel mit 3,61 % bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,6 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Barry Callebaut für die erhöhte Diskussionsintensität die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Barry Callebaut also als "Gut"-Wert eingestuft.

