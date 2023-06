Barry Callebaut Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Barry Callebaut":

Der Kurs der Aktie Barry Callebaut steht am 15.06.2023, 09:40 Uhr an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex bei 1739 CHF. Der Titel wird der Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Barry Callebaut auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Barry Callebaut beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,48 Prozent und liegt mit 0,46 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,02) für diese Aktie. Barry Callebaut bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Barry Callebaut in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 28,75. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Barry Callebaut zahlt die Börse 28,75 Euro. Dies sind 9 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31,67. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

