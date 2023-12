Barry Callebaut Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Barry Callebaut hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung aus technischer Sicht erhalten. Der Kurs von 1401 CHF liegt derzeit -1,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 -15,09 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche hat die Barry Callebaut in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -22,37 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,44 Prozent gestiegen sind. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 20,34 Prozent, was bedeutet, dass Barry Callebaut um 40,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Barry Callebaut-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 61 und für die letzten 25 Handelstage bei 55,08. Beide Werte zeigen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Barry Callebaut wird als überwiegend positiv bewertet, und auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren hauptsächlich positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

