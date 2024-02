Barry Callebaut Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barry Callebaut beträgt derzeit 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,8 für Nahrungsmittelunternehmen unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Barry Callebaut bei -21,24 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 1,59 Prozent, wobei Barry Callebaut mit 22,83 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Barry Callebaut liegt bei 38,24, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.