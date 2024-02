Barry Callebaut Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Barry Callebaut derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1526,34 CHF, während der Aktienkurs bei 1306 CHF um -14,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1330,26 CHF, was einer Abweichung von -1,82 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Barry Callebaut eine Dividendenrendite von 2 % aus, was 1,63 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,64 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche erzielte Barry Callebaut in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,24 Prozent, was einer Underperformance von -22,73 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite um 40,77 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Barry Callebaut eingestellt waren. Es gab fünf positive und ein negatives Feedback, sowie an einem Tag keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Somit erhält Barry Callebaut von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.