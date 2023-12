Barrick Resources Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Aktienwert aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Bei Equinox wurde der 7-Tage-RSI auf 45,45 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 47,37, was Equinox ebenfalls ein "Neutral"-Rating einbringt.

Die Anleger-Stimmung bei Equinox in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen waren insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um Equinox zeigen in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Equinox für diese Stufe daher ein "Neutral".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Equinox von 0,275 AUD mit +61,76 Prozent Entfernung vom GD200 (0,17 AUD) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,23 AUD auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +19,57 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Equinox-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.