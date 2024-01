Barrick Gold, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Sembcorp Marine":

Die Barrick Gold-Aktie erhält von Analysten eine neutrale Einschätzung. Insgesamt gibt es 2 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Das Kursziel der Analysten liegt bei 29,3 CAD, was einer potenziellen Performance von 25,37 Prozent entspricht. Die aktuelle Einstufung der Aktie lautet daher "Gut".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Barrick Gold in den letzten Tagen überwiegend negativ. Von insgesamt elf Tagen waren vier positiv, sieben negativ und drei neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, daher wird Barrick Gold von unserer Stimmungsanalyse als "Neutral" eingestuft. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Barrick Gold von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Barrick Gold-Aktie sowohl auf der 50- als auch auf der 200-Tage-Durchschnittsbasis "Neutral"-Bewertungen erhält. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 70,95, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 hingegen zeigt mit einem Wert von 52 eine neutrale Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Barrick Gold gemäß den Analysten, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse überwiegend neutrale und teilweise schlechte Bewertungen.