Barrick Gold – Was Aktionäre nächste Woche erwartet. Analystenschätzungen, Timing, Erwartungen. Gastbeitrag des www.gold-magazin.com

Barrick Gold – WAS Aktionäre diese Woche erwartet

Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) veröffentlicht seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 vor Börseneröffnung am 15. Februar 2023. Wie bereits vorab mitgeteilt wurde, konnte Barrick die Goldprognose scheinbar nicht ganz erreichen -> Barrick Gold vorläufiges Ergebnis 4. Quartal Wir sind gespannt, welche Kosten und welche erzielten Preise der Produktion gegenüber stehen werden. Heute wollen wir mal einen Blick in die Glaskugel wagen und vorausblicken. Zudem bringen wir die Analystenmeinungen und Erwartungen „auf den Punkt“.

Unsere Headlines in diesem Bericht

Wir sind auch immer wieder positiv erstaunt, wie es dem Unternehmen gelingt, die Resourcen aufzustocken, so dass die Reserven NACH Abbau teils sogar zum Vorjahr steigen -> Barrick Gold mit UNFASSBAREN WACHSTUM

Bereits 2. Verlustwoche in Folge

In den letzten beiden Handelswochen gab es für Barrick Gold an der Börse nicht viel zu feiern. Die zweite Verlustwoche in Folge bereits. Man kann sofort merken, wenn der Goldpreis einen kleinen Dämpfer erhält. Börsenschluss in Toronto am 10.02.23 bei 23,94 CAD – 03.02.2023 bei 24,56 CAD und 27.01.2023 26,19 CAD. Ob der Finanzbericht eine Trendwende einleiten kann?

